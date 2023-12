Terra Amara, anticipazioni del 1 dicembre: qualcuno vuole aiutare Demir ad uscire di prigione. La verità inizia a venire a galla

Terra Amara torna oggi in tv con un nuovo episodio, in onda come sempre su Canale 5 alle 14.10. Per chi volesse recuperare le vecchie puntate ricordiamo che tutte le stagioni della serie sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Dopo gli stravolgimenti degli ultimi episodi, cosa accadrà nella puntata di oggi? Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra rivelazioni inaspettare e vecchi misteri che riaffiorano. Vediamo allora la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 1 dicembre 2023.

Fiorello come Ilary Blasi in "Unico": «L’errore fatale? Il prosciutto crudo al posto della bresaola»

Terra Amara, le anticipazioni del 1 dicembre

Ancora dietro le sbarre, Demir aveva cacciato bruscamente Sermin, che era venuto a trovarlo in progione per raccontargli cosa aveva scoperto sull'identità di Umit.

Il cui vero nome, afferma Sermin, è in realtà Ayla. Nome che, mentre era ricoverata in ospedale delirante, Sevda non faceva che ripetere. Per Sermin è indubbio, le due si conoscono, ma, per qualche strana ragione, lo tengono segreto.

Allo stesso tempo, Mujgan ha rivelato a Fikret di essere sicura che per l'incidente di Umit Demir sia stato arrestato ingiustamente. D'altra parte, il giovane sa che l'amata ha ragione: Umit è infatti caduta dalle scale in seguito ad un loro violento litigio e Fikret non le ha neanche prestato soccorso. Per il nipote di Fekeli è quindi giunto il momento di fare i conti con la propria coscienza, che lo sta spingendo a fare ritorno a Cukurova per raccontare la verità e far uscire Demir di prigione.