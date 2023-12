Fedez contro Morgan, nuove scintille a X Factor: «Io non ho leccato i piedi né a Giorgia Meloni né a Sgarbi»​

Un'edizione di X Factor che, oltre che per la musica, non potrà che essere tristemente ricordata anche per le polemiche e le accuse reciproche, che non accennano a fermarsi. Già, perché dopo il silenzio dei giorni scorsi, durante le semifinali di ieri, 30 novembre, Fedez ha replicato duramente alle accuse di Morgan sulla sua collaborazione pregressa con Zo Vivaldi degli Stunt Pilots. «Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo», ha tuonato nel corso della puntata.

X Factor, Morgan attacca anche Angelica (team Ambra): «L'inedito prodotto da Davide Simonetta, uno della "cricca"»

L'attacco di Fedez a Morgan

La replica è arrivata alla fine dell’esibizione degli Stunt Pilots durante la prima manche della semifinale di X Factor, per poi rincarare la dose: «Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in c***. Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi», ha polemzzato Fedez.

Proprio sugli Stunt Pilots Stunt Pilot, un paio di giorni fa Morgan aveva dato fiato alle polemiche: «A quanto pare il cantante è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!». Morgan ne ha per tutti e continua la sua battaglia contro i presunti conflitti di interesse che ruoterebbero attorno alla "cricca" parte del programma di Sky. E solo ieri, poche ore prima della finale, se l'era presa anche con 'inedito di Angelica (team Ambra). «Connessioni tra autori/produttori? Chi è tutta sta gente? Spudoratissimi l’inedito di Angelica firmato da Simonetta, il famoso autore della “cricca” , quello del brano di Annalisa e di molti altri loro dischi», aveva affermato.

Quante scintille dovremo ancora vedere prima delle finali?