Un posto al sole, anticipazioni del 22 settembre: Alberto pronto a conquistare Diana, ma un nuovo rivale è in arrivo

Appuntamento stasera in tv alle 20.50 su Rai 3 con «Un posto al sole», la prima soap opera interamente prodotta in Italia, in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi? Vediamolo insieme.

Le anticipazioni

Ora che Clara è uscita dalla sua vita, Alberto è libero torna alla carica con Diana.

L'architetto, però, potrebbe non essere dello stesso avviso, considerando la sua nuova simpatia per un altro uomo. Chi sarà il nuovo rivale di Alberto?

Nel frattempo Viola continua a vivere nell'ansia e ad essere preoccupata per Damiano: scoprire il suo legame con la camorra non è stato infatti facile, considerando anche il rapporto creatosi tra loro ed Eugenio. Rosa invece farà una scoperta che la lascerà senza parole e che potrebbe coinvolgere il suo ex. Giulia, intanto, grazie all’intervento di Niko, riuscirà ad avere qualche soldo extra per la Terrazza, accontentando il genero e facendo tornare il sereno.