Terra Amara, le anticipazioni di oggi, 22 settembre: l'incredibile patto tra Yilmaz e Demir:

Va in onda oggi alle 14.10 su Canale 5 un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca tanto amata dai telespettatori. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, la numero 383.

Cosa succederà

Attesa febbrile alla tenuta Yaman e a casa Fekeli, dopo il terribile incidente d'auto di Yilmaz. Quando finalmente giungono buone notizie dall'ospedale, sono tutti sollevati tranne Behice.

Nonostante i due si siano sempre odiati, in quest'occasione hanno modo di parlarsi come non hanno mai fatto prima, civilmente e senza rancori, tanto da suggellare un patto: in caso di morte, sarà Demir a prendersi cura della famiglia. Il signore giura, e poi chiede a Yilmaz di fargli la stessa identica promessa.