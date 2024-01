Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (11 gennaio): Raffaele e Diego in pericolo in Polonia

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 11 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi

Roberto e Marina lotteranno contro il tempo per raggiungere Raffaele e Diego in Polonia cercando di evitare il peggio, ma questi ultimi, trovata casa di Ida, potrebbero mettersi in una situazione pericolosa. Alberto si dimostra purtroppo del tutto inadatto al ruolo di padre. Nel frattempo Giulia fa una proposta a Clara con la speranza di sollevarle un po’ il morale.