Un posto al sole, anticipazioni di oggi (18 ottobre): Lara alla riscossa, Guido e Mariella affrontano Bice (ma non va come si aspettavano)

Torna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, in onda su Rai3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, 18 ottobre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un posto al sole, anticipazioni oggi

Guido e Mariella trovano finalmente il coraggio di parlare a Bice del modo in cui tratta suo figlio Gerry, ma la reazione della donna non è quella che si aspettavano. Intanto Viola, sempre più in crisi, si confiderà con Diego e gli rivelerà di essere molto in ansia per quello che le sta capitando in questo periodo. Damiano invece si farà avanti con Eduardo: riuscirà a portarlo dalla propria parte? Ida verrà accolta con calore da Roberto e Marina ma nessuno dei tre sarà al corrente del fatto che Lara ha ancora un asso nella manica.