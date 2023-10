House of Gucci, stasera in tv in prima serata l'omicidio di Maurizio Gucci: trama, polemiche e cast. Lady Gaga: «Per studiare Patrizia Reggiani ho smesso di mangiare»

Stasera in tv, in prima visione alle 21.30 su Rai 1 andrà in onda House of Gucci. Basato sul romanzo della giornalista di moda Sara Gay Forden, intitolato «La saga dei Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine», il film « House of Gucci» diretto da Ridley Scott. È il 1970 quando l'erede di una delle più importanti firme dello stile italiano incontra la sua futura moglie: Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani si sposeranno pochi mesi dopo contro il volere della famiglia di lui. Con gli anni la donna acquisisce sempre più potere sul coniuge e sull'azienda, fino a decidere di commissionare l'omicidio del marito, nel 1995.