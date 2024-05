Rosanna Lambertucci a Domenica In: «Ho avuto 6 aborti, dopo è arrivata mia figlia Angelica e sono diventata una mamma possessiva»

Rosanna Lambertucci racconta a Domenica In la sua esperienza da mamma. «Mia figlia Angelica è la settima, prima di lei ho perso 6 figli. Per questo quando è arrivata sono stata molto possessiva».

«Le cose più importanti della mia carriera le ho fatte dopo l'arrivo di Angelica - racconta la conduttrice - perché la disciplina che mi sono imposta mi ha aiutata anche nel lavoro».

Poco dopo nello studio di Rai 1 arriva il saluto di Angelica alla mamma: «Grazie per esserci sempre, non è scontato.

Ci sei stata per me anche quando eri molto impegnata sul lavoro». Al suo saluto si unisce poi quello di Caterina, nipote della Lambertucci. «Siamo una famiglia allargata», dice lei orgogliosa a Mara Venier.

La giornalista ha un'unica figlia, Angelica Amodei appunto, nata nel 1976 quando aveva 31 anni. Anche Angelica ha intrapreso una carriera da giornalista, Presentatrice televisiva e divulgatrice scientifica, da qualche anno si dedica al food e al benessere: «Io sono sempre come il piccolo chimico che si diverte a realizzare tisane che siano buone e che facciano bene». Per alcuni anni Angelica è stata caporedattrice del mensile Più Sani Più Belli, e in diverse occasioni ha intervistato famosi medici su importanti questioni di salute. Angelica ha anche iniziato a lavorare dietro le quinte in televisione, come autrice per il canale Alice Tv. Sul piccolo schermo, la Amodei si occupa del programma La salute vien mangiando, ed è anche passata davanti alle telecamere conducendo Il folletto delle torte assieme al pasticciere Luca Perego. Come esperta di benessere, Angelica è stata più volte stata ospite di Bianca Guaccero nella trasmissione Detto Fatto.