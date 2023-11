Ascolti tv, Tu si que vales batte Ballando con le Stelle: Mediaset trionfa (e Verissimo fa il record). Top e flop

Tu sì que vales vince la sfida del sabato sera e batte Ballando con le Stelle: Mediaset prevale sulla Rai in prima serata con 7 milioni 679mila telespettatori e il 41.74% di share (a fronte dei 5 milioni 838mila con il 31.73% della Rai); in seconda serata con il 45.29% (rispetto al 33.08% delle reti di Viale Mazzini) e nelle 24 ore con il 39.92% (Rai al 33.76%).

Tu si que vales contro Ballando: lo share

Tu si que vales resta leader: lo show di Canale 5 ha raccolto ieri in media 3 milioni 856mila telespettatori pari al 27.85% di share.

Record di Mediaset

In access prime time su Canale 5 Striscia la notizia ha interessato 3 milioni 625mila persone con il 19.55%. Su Italia1 l'appuntamento con Ncis ha convinto 1 milione 221mila telespettatori con il 6.6%. Su Rai2 Tg2 Post ha avuto 729mila con il 3.91%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 574mila con il 3.17% nella prima parte e 621mila con il 3.33% nella seconda. Su Rai3 Che Sarà ha fatto segnare 481mila con il 2.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha ottenuto 540mila spettatori pari al 2.9%.

Nel pomeriggio da segnalare il record stagionale di Verissimo, su Canale 5, con 2 milioni 506mila spettatori e il 23.9% di share (bene anche - sottolinea Mediaset - Verissimo giri di valzer con 2 milioni 219mila e il 18.04%). In seconda serata su Rai1 Marina Cicogna, la vita e tutto il resto, proposto in omaggio alla produttrice scomparsa, ha registrato il 13.8% con 540mila spettatori.