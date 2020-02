Tiziano Ferro, ira sul Festival: «Anche stasera dopo mezzanotte....»

Tiziano Ferro dopo aver lanciato l'hashtag #fiorelloStatteZitto torna a cavalcare, su Instagram, la polemica sull'orario della messa in onda delle sue esibizioni, a suo parere oscurata evidentemente dagli interventi di Fiore. «Niente, anche stasera sono stato posizionato in scaletta dopo mezzanotte». Il cantautore scrive in un post amareggiato: «Mi era stato detto sarei passato prima». Ferro ha anche postato la foto del messaggio lasciato nel camerino di Fiorello per scusarsi della battuta, stigmatizzata anche da Amadeus. «Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre - nel tuo programma - si prendeva in giro cantando con te le parole di 'Me lo prendi papà' su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato - Torno a fare il cantante. #TizianoStatteZitto».

