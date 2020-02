Sanremo 2020, pagelle look terza serata: Georgina Rodriguez 6, l'abito di paillettes è banale

Sanremo 2020 arriva alla terza serata. Dopo quella di ieri che, dal punto dei vista dei look, è stata abbastanza soporifera, questa sera i "sorvegliati speciali" sono Georgina Rodriguez, bellissima fidanzata di Cr7 dal look generalmente sull'aggressivo andante, e di nuovo Achille Lauro, che canterà "Gli uomini non cambiano" (il che è già tutto un programma).

Georgina Rodriguez: 6

Sembra di colpo ad essere tornati a un qualsiasi Sanremo degli ultimi anni Ottanta. L'abito è il solito modello scontato da bellona, glitterato, fasciatissimo, super scollatura, spacco enorme. Forse in Spagna va di moda così, più probabilmente speriamo che il costumista faccia un corso di aggiornamento quanto prima.



