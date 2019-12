Le Iene, Tricarico e lo scherzo sui TheGiornalisti: «Gli hanno dato 800 mila euro per scrivere questa roba?»

Da quando Tommaso Paradiso ha lasciato i Thegiornalisti la band non ha un frontman. Le Iene hanno fatto credere a Francesco Tricarico, in uno scherzo andato in onda ieri sera, che sarebbe potuto essere il prescelto per sostituire il cantante. Complici dello scherzo non solo i discografici dell'artista famoso per "Io sono Francesco", ma anche alcuni presunti cronisti a caccia di uno scoop che hanno costretto Tricarico a rinchiudersi in un bagno negli studi di Mediaset.

Nel video si vede come Tricarico viene preso alla sprovvista. Dopo trent'anni di carriera non riesce a credere di dover ricominciare in un gruppo che negli ultimi anni ha spopolato nel panorama musicale italiano. Durante lo scherzo non mancano frecciatine a Tommaso Paradiso e ai Thegiornalisti: «Gli hanno dato 800mila euro per scrivere questa roba». Nonostante i dubbi e l'imbarazzo seguito alla notizia di dover cambiare look, prova un po' di canzoni e accetta la sfida. Il giorno dopo viene convocato dal suo manager in un locale di Milano. Quando gli chiede se si sente all’altezza di questo linguaggio, Tricarico dichiara: «Io non sono Paradiso, io non lo sopporto, non lo posso vedere,,, È un bel cippone, un pappone della parola... Tommaso Paradiso è una barzelletta».

Al contempo si dice pronto a incontrare gli altri due membri della band per pensare al futuro, ma per ora il suo ingaggio deve rimanere segreto. Per sfuggire alle domande dei giornalisti accorsi a Mediaset scappa e si rinchiude nel bagno per tanto tempo. Non prima di aver negato le voci sul nuovo ruolo. «Che ca**o c’entro io?». Usciti dall'impasse, gli fanno credere di incontrare i veri Thegiornalisti camuffando due persone comuni. Saranno proprio loro a dirgli che non sarà più Francesco Tricarico ma Francesco Indie e il cantante è entusiasta: «Si, ma aspetterei un attimo a fare questa cosa». Ed è lì che viene svelato lo scherzo. «Bastardi, io vi odio a tutti», la reazione.



