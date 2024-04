Le Iene, anticipazioni e ospiti di stasera: da Emma a Mauro Repetto, ma ci sarà anche Giulia Salemi. Il focus sul digiuno intermittente

Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene in onda stasera in tv, martedì 16 aprile, su Italia 1 alle 21.30. Scopriamo tutte le anticipazioni ufficiali e i servizi in onda questa sera. Al timone de Le Iene tornano Veronica Gentile con Max Angioni. Saranno loro a lanciare i servizi e a interagire con i personaggi presenti in studio. Tra gli ospiti in studio: Giulia Salemi e Mauro Repetto.

Belve, ospiti e anticipazioni della terza puntata: da Ilenia Pastorelli a Marcella Bella, ma ci sarà anche Simona Ventura

Le Iene, le anticipazioni di stasera

Nicolò De Devitiis passa due giorni insieme a Emma e delinea un profilo inedito di una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano.

Emma: «Dopo il tumore mi hanno tolto le ovaie, potrei avere figli, ma in Italia le donne single non possono fare la fecondazione assistita»

Gaetano Pecoraro affronta il tema del digiuno intermittente, una dieta che spopola tra i protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo.