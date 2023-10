Terra Amara, le anticipazioni del 2 ottobre: Fekeli caccia Behice e Mujgan di casa, spunta il mistero sull'eredità di Yilmaz

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con un nuovo episodio di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca in onda alle 14.10 su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

La trama della serie continua ad infittirsi, tra nuovi personaggi e vecchi misteri che riaffiorano...vediamo allora insieme le trame e le anticipazioni della puntata di oggi, 2 ottobre.

Terra Amara, le anticipazioni

Fekeli entra a conoscenza dei progetti di Behice e Mujgan, intenzionate a partire per Istanbul, portando con loro il piccolo Kerem Ali.

Ed è proprio lì che, in segreto, incontreranno l’avvocato che farà avere loro i documenti testamentari di Yilmaz: scoprono così che l’eredità lasciata dall’Akkaya è molto più bassa del previsto, trovandosi faccia a faccia con il mistero sui suoi lasciti. Nel mentre Umit, la nuova arrivata da poco giunta in città che sembra già aver fatto colpo su Demir, incontrerà in segreto Fikret...