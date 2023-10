Lunedì 2 Ottobre 2023, 09:56 - Ultimo aggiornamento: 10:35

Scoppia il caso Fedez Belve . Il rapper non potrà partecipare al programma condotto da Francesca Fagnani , che in ogni puntata si confronta senza sconti con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. A lanciare la notizia relativa alla presenza di Federico Leonardo Lucia - questo il vero nome del rapper - a una delle prossime puntate di Belve, la cui nuova edizione è partita lo scorso martedì con le interviste a Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona, era stato nelle scorse settimane il sito Davide Maggio.

Ma qualcosa è andato storto. I problemi di salute che hanno colpito il rapper, ricoverato da giovedì al Fatebenefratelli di Milano dopo l'emorragia interna causata da due ulcere intestinali che ha allarmato i fan (visto il precedente tumore al pancreas per il quale è stato operato nel marzo 2022), non c'entrano. A bloccare la partecipazione di Fedez al programma è stata la Rai, che augura al rapper una pronta guarigione ma «non ha ritenuto opportuna la partecipazione a Belve». «La decisione dell'azienda di non approvare la retribuita di Fedez non ha nulla a che vedere con la politica: nessuna censura», si apprende dalla Rai. Francesca Fagnani si è detta comunque infastidita, su Instagram: «L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno».

Nessun commento, invece, da parte di Fedez, ricoverato nel reparto solventi dell'ospedale milanese (dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni). Le partecipazioni di Fedez a programmi Rai hanno sollevato diverse polemiche, negli ultimi due anni. La prima scoppiò nel 2021, quando il rapper, che in quel periodo sosteneva sui social il Ddl Zan con continui battibecchi con esponenti politici, sul palco del Concerto del Primo Maggio accusò la Rai di censura. Tra controaccuse e l'annuncio di querela per diffamazione da parte dell'azienda, la vicenda finì anche sui banchi della commissione di Vigilanza. Un altro putiferio è scoppiato invece a febbraio a Sanremo con il freestyle dalla nave con un duro affondo contro il governo e in particolare contro la ministra Roccella sul tema dell'aborto (a un certo punto strappò anche una foto del viceministro Bignami). Senza dimenticare il bacio fluido con Rosa Chemical: ad arrabbiarsi fu (anche) la moglie Chiara Ferragni.

La crisi coniugale scaturita da quell'episodio è stata raccontata in una puntata speciale della serie Ferragnez su Prime Video: RaiCom ha incassato i diritti per l'utilizzo delle immagini del backstage del Festival. Tornando a Belve, Fagnani spera in un ripensamento da parte dell'azienda: «Magari non finirà così». Chissà.