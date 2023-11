Terra amara, dalla scoperta di Mujgan alla rivelazione di Bahtiyar: le anticipazioni del 27 novembre

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 27 novembre.

Le anticipazioni

La situazione è sempre più tesa.

Mentre Fikret e Mujgan si trovano in albergo, quest'ultima scopre dal giornale che la sua amica Umit è stata aggredita. Per saperne di più, decide di chiamare Bahtiyar, che le conferma l'accaduto. Inoltre, l'uomo le rivela che Fekeli sospetta che il colpevole possa essere Fikret. Umit è infatti caduta accidentalmente dalle scale mentre i due discutevano, e lui è scappato senza chiamare aiuto.