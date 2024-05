Terra Amara, le anticipazioni di stasera (venerdì 17 maggio): Hakan muore per salvare Zuleyha

Tutto pronto (o quasi) per il gran finale di Terra Amara. L'amatissima soap turca di Canale 5 è infatti alle battute finali, con solamente tre episodi rimanenti prima della conclusione delle avventure dei protagonisti. Passata dalla fascia pomeridiana a quella serale, la serie dei record continua a tenere con il fiato sospeso i telespettatori, curiosi ormai di scoprire come finiranno le vicende di Zuleyha e co. L'appuntamento, come sempre, è venerdì sera alle 21.20 sul quinto canale.

Le anticipazioni

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 17 maggio in prima serata su Canale 5, Sermin e Betul non riescono a trovare una casa in cui vivere almeno temporaneamente e Betul, bruciante di rabbia per la condizione in cui si trovano, vuole vendicarsi.

Così ruba un'auto, si reca alla villa e spara contro Zuleyha, ma Hakan che si trova lì per dirle addio prima di lasciare Cukurova, le fa da scudo e viene colpito al petto, sacrificandosi per salvarla.