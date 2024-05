Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 20 maggio): Raffaele nei guai per la lite con Ferri

Torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 20 maggio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

L'aspro confronto fra Ferri e Raffaele avrà un esito inatteso con delle ripercussioni che non coinvolgeranno solo i diretti interessati. Per risolvere la situazione incresciosa che potrebbe riservare a Raffaele non pochi problemi, Diego e Renato gli daranno dei suggerimenti opposti. Intanto Damiano non riesce a non pensare a quello che ha visto. Parlerà con Viola delle sue recondite paure?