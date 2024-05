Affari Tuoi, “frecciatina” della Rai ad Amadeus? Il messaggio (criptico) che si nasconde dietro al pacco Nove

Martedì 21 Maggio 2024, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 08:47

Nella puntata di Affari Tuoi del 20 maggio (ma in realtà anche in quelle precedenti) qualcuno ha trovato un messaggio criptico che la produzione del programma sembra aver lanciato ad Amadeus, riguardante il pacco numero Nove.

Ultimamente, infatti, pare che quel particolare pacco contenga una serie di riferimenti al fatto che il conduttore tv ed ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo abbia deciso di lasciare la Rai per approdare al gruppo Warner-Discovery, guarda caso proprio sul canale NOVE. Insomma, una serie di coincidenze che non sono affatto passate inosservate ai telespettatori più attenti e ai più grandi fan di Amadeus. Ma cosa contiene davvero quel famigerato pacco? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

