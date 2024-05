Le Iene stasera in tv, anticipazioni e ospiti: dal servizio esclusivo su Chico Forti (parlano anche i figli) al monologo di Benedetta Porcaroli

Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene in onda stasera in tv, martedì 21 maggio, su Italia 1 alle 21.30. Scopriamo tutte le anticipazioni ufficiali e i servizi in onda questa sera. Al timone de Le Iene tornano Veronica Gentili con Max Angioni. Saranno loro a lanciare i servizi e a interagire con i personaggi presenti in studio.

Chico Forti, l'avvocato: «Incontrerà la madre, poi chiederemo la libertà vigilata. La grazie? È presto»

Le Iene, stasera lo speciale di Gaston Zama su Chico Forti

Si parte con il servizio di Gaston Zama dedicato a Chico Forti. L'ex talento di windsurf e produttore televisivo italiano è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti per la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami. Dale Pike, figlio di un imprenditore con cui Forti stava negoziando un affare, fu trovato morto su una spiaggia di Miami poco dopo un incontro con il produttore.

Chico Forti, lo zio Gianni : «Non ci ho ancora parlato, non ho notizie. Siamo un po' stressati e amareggiati»

L’inchiesta di Gaston Zama parte nel 2019 e ripercorre tutti i momenti clou della vicenda.

Chico Forti, come è riuscito a tornare in Italia? Dalla mobilitazione politica agli oltre 2 mesi per l'estradizione: le tappe

Spazio anche la richiesta di rilascio fatta al governatore della Florida da parte di Bradley Pike, fratello della vittima; un approfondimento su “Il Sorriso della Medusa” e la testimonianza esclusiva di Veronica Lee, una delle giurate che condannò Forti al carcere a vita.

Marconi, stasera l'ultima puntata della miniserie dedicata al “papà” della radio: la giornalista braccata dall'OVRA. Ecco come finisce: cast e dove è girata

L'inchiesta sugli Internazionali di Tennis

Nel corso degli ultimi giorni sono stati puntati molti riflettori sugli Internazionali di Tennis d'Italia: il torneo maschile è stato vinto dal tedesco Alexander Zverev, che in finale ha avuto la meglio sul cileno Jarry, sorpresa della manifestazione. Il servizio realizzato da Filippo Roma e Francesca Di Stefano punta l'obiettivo su due chioschi di servizio ristoro che hanno operato presso i campi sportivi durante il torneo. Entrambi sembrerebbero appartenere alla famiglia Tredicine, celebre in quanto possessore del controllo di buona parte delle bancarelle di Roma. Una famiglia salita alla ribalta delle cronache per essere stata coinvolta nell'inchiesta di Mafia Capitale.

Il Volo - Tutti per Uno, stasera in tv su Canale 5 la (seconda) serata evento: da I Santi Francesi a Gianna Nannini, ospiti e scaletta

Inoltre gli ospiti di stasera saranno Benedetta Porcaroli, Il Tre e Giuliano Peparini. L'appuntamento è quindi alle 21.30 su Italia 1.