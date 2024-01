Terra Amara, le anticipazioni di oggi 20 gennaio: Zuleyha chiede il divorzio a Demir

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 20 gennaio.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Zuleyha invita Demir ad uscire allo scoperto, ed annuncia di essere determinata a chiedergli il divorzio. Così, cominciano a circolare dei pettegolezzi in merito alla relazione tra l’uomo e Hulya. Intanto, durante la cerimonia di fidanzamento di due giovani, la signora ed Hakan fanno scalpore con il loro lento in pista da ballo. Fikret, invece, si reca alla tenuta perché ha deciso di portare via Lutfiye ed il piccolo Kerem Ali, ma sta per succedere qualcosa di terribile...