Beautiful, a Milano i fan tappezzano la città di volantini contro Mediaset: «Stanno uccidendo la serie, vergogna»

I fan di "Beautiful" non ci stanno. Dopo la riduzione della durata delle puntate, alcuni appassionati della popolare soap opera avrebbero deciso di tappezzare Milano di volantini, in segno di protesta contro la decisione presa da Mediaset: «Stanno uccidendo Beautiful. Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita».

La protesta

Da trentasette anni "Beautiful" è una delle soap opere più amate dagli italiani.

In onda prima sulla Rai e poi su Mediaset, la serie tv sulle vicende della famiglia Forrester e della loro azienda è diventata ormai un appuntamento fisso per moltissimi fan. Appuntamento però - a detta loro - rovinato dalle recenti scelte di Mediaset. Da qualche tempo, infatti, l'azienda avrebbe deciso di ridurre la durata degli episodi, passati da ventidue a undici minuti, rendendo di conseguenza la visione poco avvincente. Inoltre, degli undici minuti di trasmissione, cinque sarebbero dedicati al riassunto delle puntate precedenti. Un fatto, questo, che avrebbe suscitato l'ira dei telespettatori, già contrariati per la collocazione della soap nel palinsesto, con puntate in onda nei giorni festivi e durante l'estate. Per tutte queste ragioni, qualche giorno fa i fan più accaniti di Brooke e Ridge avrebbero tappezzato Milano di volantini anonimi, esprimendo così la loro rabbia: «Stanno uccidendo Beautiful. Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita!!!», questo il contenuto dei cartelli affissi in giro per la città.