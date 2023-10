Terra Amara, le anticipazioni del 18 ottobre: Demir è furioso dopo il racconto dell'autista e cerca di strangolare Behice

Torna oggi in tv un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le trame della serie continuano ad infittirsi, tra misteri ancora irrisolti, nuovi personaggi e storie d'amore inattese che affiorano. Vediamo allora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 18 ottobre.

Terra Amara, le anticipazioni del 18 ottobre

Dopo il racconto dello sconosciuto autista che nella scorsa puntata ha affermato di sapere chi ha ucciso Hunkar accusando Behice, Demir si dirige verso casa della zia di Mujgan, accecato dalla rabbia.

Gli abitanti della tenuta osservano sconvolti la scena, mentre Demir, furioso e assolutamente fuodi di sé, mette le mani al collo di Behice, pronto ad ucciderla. Zuleyha e Sevda intervengono prontamente per fermarlo e riescono ad allontanarlo da Behice, sotto chock. L'Altun cerca invece di calmare Demir, facendolo rifletere sul fatto che la testimonianza dell'autista, in fin dei conti, non è del tutto attendibile: il tassista ha parlato di spari, mentre è sicuro che Hunkar sia stata uccisa con delle pugnalate, quindi il suo racconto non coincide del tutto con i fatti.

Il giovane sembra calmarsi, ma girua che non appena troverà le prove innegabili, non esiterà a portare a compimento quello che aveva cominciato a fare: uccidere personalmente il colpevole dell'omicidio di Hunkar.

