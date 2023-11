Suburræterna da oggi su Netflix: trama, orario di uscita e nuovi personaggi dell'attesissima stagione

È ufficialmente terminata l'attesa per "Suburra Aeterna": lo spin off dell'amatissima serie ambientata tra intrecci poltici e malavida romana è infatti su Netflix dalle 9 del mattino di oggi, 14 novembre. Già disponibili tutti gli episodi, che saranno complessivamente 8, ognuno da 50 minuti. La storia riparte dal finale la serie originale con le tre stagioni, ma ambientata 3 anni dopo. Suburra Aeterna può quindi essere definita in tanti modi: reboot, sequel, spin-off, ma per certi versi anche una vera e propria quarta stagione.

Festa del Cinema look pagelle, il red carpet di Suburra: Spadino innamorato (8), Borghi e la fidanzata in minigonna (6), Rossi divina (10)

Vediamo allora insieme la trama e le nuove entrate nel cast, tra vecchi e nuovi personaggi che affiorano nell'universo di Suburra.

Suburra Aeterna, trama e cast

Dopo l'addio di diversi personaggi tra cui Alessandro Borghi che interpretava Aureliano Adami, come protagonista assoluto vedremo Giacomo Ferrara nei panni dell'eccentrico Spadino che si troverà ad affrontare il clan avversario dei Damiani, vecchie conoscenze degli Anacleti. Nel mentre, Amedeo Cinaglia, dopo aver lasciato la politica, ha raccolto l’eredità di Samurai nel mondo di mezzo e gestisce ora gli affari criminali della Capitale insieme a Ferdinando Badali, Adelaide Anacleti, Angelica Sale e Nadia Gravone.

Allo storico cast originario si aggiungono nuovi interpreti che porteranno un grande contributo nella loro interazione con i personaggi principali, che appariranno per molti aspetti sotto una nuova luce. Tre le new entry troviamo questi Damiano (Marlon Joubert), l’uomo con cui Angelica riesce a trovare l’amore dopo essere stata abbandonata da Spadino.

Con lui i suoi fratelli, Giulia e Cesare Luciani (Yamina Brirmi e Morris Sarra), che saranno al centro degli intrecci e dei loro sviluppi.