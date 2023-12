Terra Amara, le anticipazioni dell'11 dicembre: la piccola Uzum molestata da ​Cumali? Saniye è preoccupata

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della nuova puntata di oggi, lunedì 11 dicembre.

Terra Amara, le anticipazioni dell'11 dicembre

Zuleyha sta cercando di riprendersi dopo aver scoperto che Umit è incinta e che il figlio è di Demir, altrettanto sconvolto. Lo Yaman, però, decide di prendere in mano la situazione e organizza il rapimento dell'ex amante assoldando un medico affinché possa eseguire l'interruzione di gravidanza. Sevda, però, scopre tutto ed interviene in tempo per proteggere Umit dal diabolico piano di Demir.

Consapevole di essere in pericolo, Umit fugge, ma presto si rende conto di non avere più denaro con sé: i soldi che le aveva procurato Sevda sono svaniti nel nulla e si dirige quindi da Fikret, nella speranza che lui possa aiutarla.

Dopo essere tornata alla tenuta, Saniye ha già dovuto affrontare pesanri problemi. Tra gli altri, il capo dei braccianti ha affrontato la questione Gaffur: prima di andarsene, Saniye aveva cacciato il marito di casa, ma ora ha deciso di riaprirgli le porte per il bene della piccola Uzum.

Sanye sospetta inoltre che la bimba - sua figlia adottiva - sia stata molestata da Cumali, e decise di licenziarlo.