Terra Amara, le anticipazioni di oggi (10 gennaio): aumentano i sospetti su Zuleyha e Fikret

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 10 gennaio.

Amici, Mew e Matthew lasciano il programma per "motivi personali". Ecco cosa è successo: «Nessuna gravidanza»

Terra Amara, anticipazioni

Hakan, facendosi passare per Mehmet Kara, continua a farsi benvolere da tutti a Cukurova. Il rapporto tra Zuleyha e Fikret inizia a essere al centro di molti pettegolezzi, al punto che Lutfiye prega Fekeli di trovare un'altra casa e andar via da villa Yaman. Fikret e Cetin, intanto sono ancora in Siria nella speranza di trovare Demir, ma quando Sahap svela loro che la lettera non puo' essere partita da lì, i due si convincono definitivamente che Demir e' stato rapito.