Amici, Mew e Matthew lasciano il programma per "motivi personali". Ecco cosa è successo: «Nessuna gravidanza»

Mew e Matthew hanno lasciato Amici per «motivi personali». Lo ha comunicato la produzione del programma al termine del daytime del pomeriggio andato in onda martedì 9 gennaio. Che qualcosa stesse bollendo in pentola era già parso evidente a qualcuno quando i due erano stati avvistati poche ore prima alla stazione di Roma Termini, quando invece ai ragazzi è fatto assoluto divieto di lasciare la casetta del programma se non autorizzati dalla produzione. Ancora non sono stati fornite spiegazioni, specialmente su Mew, che era una delle candidate alla vittoria finale e che già ha prodotto degli inediti ascoltatissimi in radio e su Spotify.

🔵AMICI NEWS🔵



🔴 Mew e Matthew alla stazione Tiburtina mentre prendono un taxi stamattina 🔴



foto di @delia_fiumano #AMICI23 pic.twitter.com/9Ci8SJHUkh — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) January 9, 2024

Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici di Maria De Filippi

La produzione ha scritto «motivi personali» ma Matthew aveva già trascorso dei momenti particolarmente difficili nel programma perché criticato.

E infatti già in passato aveva deciso di abbandonare il programma, fermato dalla stessa Mew con cui all'interno della casetta è nata una relazione L'allievo di Anna Pettinelli voleva lasciare il programma ma Mew, da persona a lui più vicino nel programma, lo aveva esortato a continuare. Fino all'ultima registrazione, quando c'è stata l'ennesima crisi. E quindi qualcuno ha immaginato che per lui si siano chiuse le porte del programma, ma non è ancora chiaro se per decisione dei professori o se per una sua scelta. Diversa la situazione di Mew, che era una delle candidate alla vittoria finale. Nelle prossime ore probabilmente saranno proprio loro a fare chiarezza, oppure lo farà la stessa Maria De Filippi. Esclusa l'ipotesi che il motivo sia una gravidanza - come qualcuno ha spifferato in rete, ma è stata Mew stessa a mettere "like" su X ad alcuni utenti che smentivano questa voce -, e altrettanto difficile che sia stata lei a decidere di seguirlo fuori dal programma rinunciando al percorso ad Amici. Perché all'inizio della carriera una follia del genere non avrebbe senso. Di certo non sarà stata una scelta a cuor leggero. Ma saranno i diretti interessati a spiegarne i motivi.