Terra Amara, anticipazioni 10 ottobre: Fikret capisce di amare Mujgan, ​mentre Zuleyha deve fare i conti con i propri sentimenti

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con una nuova puntata di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca in onda alle 14.10 su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La trama della serie continua ad infittirsi, tra nuovi personaggi, vecchi e inediti misteri che continuano ad affiorare. Vediamo allora insieme le trame e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 10 ottobre.

Le anticipazioni di oggi

Dopo aver baciato Mujgan, Fikret realizza, parlando con Bahtiyar, di essere innamorato di lei. Mujgan è però la moglie di Demir, l'uomo che Fikret detesta e desidera rovinare. Fikret non è però l'unico a prendere consapevolezza dei propri sentimenti: anche Zuleyha, infatti, deve fare i conti con ciò che prova realmente per Demir.

Quest'ultimo, uscito di casa all'ora di cena senza dare spiegazioni, ha raggiunto Umit - il nuovo primario dell'ospedale di Çukurova - facendo insospettire Zuleyha. Con la scusa di una tubatura rotta, la dottoressa ha chiamato Demir per confessargli il suo interesse nei suoi confronti.

