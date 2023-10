Grande Fratello, Jane Alexander raccomandata per il ruolo in Elisa di Rivombrosa? Social in fiamme: «Stava con il direttore dei cast. Beatrice aveva ragione»

Jane Alexander e Beatrice Luzzi, ieri si sono incontrate, anzi scontrate (ed è stato l'unico momento entusiasmante della serata). Il motivo dell'astio tra le due? Il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa. Ebbene si parliamo di una serie di 20 anni fa. Secondo la concorrente del Grande Fratello il ruolo era già suo quando a un certo punto Jane glielo ha «sfilato» dalle mani «hanno detto che dovevano darlo a lei». La Alexander entra così nel loft per dirgliene quattro alla Luzzi dopo essersi sentita insultata, e per 2 minuti ci riesce anche a farla stare in silenzio. «Non hanno scelto te punto. Tu hai detto che io fatto qualcosa per averlo. Chi ha dovuto scegliermi, chi te lo ha detto, mi hai fatto passare come poco di buono». Beatrice non si scompone.

Il botta e risposta è stato quello che ci aspettavamo, un incontro tra cobra.

E se da una parte Jane riesce a farsi chiedere scusa da Beatrice (a fatica), la concorrente del reality non manca per colpire la "nemica". «Quel ruolo non lo meritavi ti hanno dovuta doppiare lo trovo vergognoso»

La Alexander è stata doppiata, il motivo

E fu davvero così, lo confermò anche Jane stessa anni fa. «Non recitavo in inglese, lo facevo in italiano in realtà. Emanuela Rossi (la doppiatrice scelta, ndr) l’ho scelta io. Andai a fare la prima prova di doppiaggio. Cinzia (la regista, ndr) e la direttrice di doppiaggio decisero che non gli piaceva la mia voce. Io, figlia di doppiatori e doppiatrice da sempre, rimasi perplessa. Secondo loro non ero capace. Esiste la legge Voce – Volto in Italia, quindi avrei potuto oppormi a farmi doppiare. Però non volevo creare un problema. Andava tutto bene, ero incinta di qualche mese, ero una donna felice, avevo finito di fare 10 mesi di riprese e volevo godermi la gravidanza». Per questo motivo Jane Alexander acconsentì di farsi doppiare in Rivombrosa, a patto che l’attrice scelta venisse selezionata da lei e suo padre. E per di più in diverse occasioni fu Jane stessa a raccontare che il suo provino, secondo lei, non andò benissimo.

Il dibattito social

Ma sui social ora si accende un altro dibattito perchè come dicono gli utenti «Twitter non cancella nulla». Così sul web si torna a parlare dell'ex compagno di Jane ai tempi di Elisa di Rivombrosa che era proprio il direttore di produzione del cast della serie tv.

Beatrice Luzzi a Jane Alexander le fa scuola e doposcuola e si vede della tranquillità con cui sta gestendo questo confronto #GrandeFratello pic.twitter.com/HGDmvkrAJs — ilaria (@pollettaa_) October 9, 2023

«Jane Alexander al tempo dell’edizione di Elisa di Rivombrosa era fidanzata con il capo dei cast. Sapete questo che vuol dire i bisogna spiegarlo? Beatrice lo sapeva ma è stata troppo una signora e ha deciso di risparmiare questa figura a Jane» e ancora «ho appena saputo che il marito di Jane Alexander lavorava nella produzione di Elisa di Rivombrosa ma allora di che caxxo parliamo? Beatrice aveva ragione, quella ha ottenuto il ruolo solo per raccomandazione. aveva bisogno di 5 minuti di popolarità».

jane alexander se l'è studiato proprio sta settimana il discorso dai andiamo avanti su#grandefratello pic.twitter.com/RGlDqaMp8V — 👽 (@leonefocos0) October 9, 2023

E lei, che comunque ha curriculum di tutto rispetto, non lo ha mai nascosto. Durante la serie, la Alexander si è innamorata di Christian Schiozzi che all’epoca era il segretario di produzione. «Era il segretario di produzione di Elisa di Rivombrosa. In dieci mesi di tempo sono riuscita a conoscerlo, a innamorarmi e anche a rimanere incinta. Nell’ultima scena di Lucrezia, nella prima stagione, Cinzia TH Torrini ha voluto mettere anche Christian, perché voleva che ci fossimo tutti e tre. C’era Damiano nella pancia, Christian dietro che faceva la comparsa e io», confessava anni fa.

L’unica cosa che dovrebbe fare Jane Alexander se entrasse nella casa?



Ringraziare Beatrice Luzzi per averla fatta riemergere dall’oscurità nella quale era rimasta.#grandefratello pic.twitter.com/glqyWVde6q — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 9, 2023

La decisione di Signorini

I socila sono in fiamme e Signorini gongola talmente tanto che ha deciso di far entrare proprio jane come concorrente del Gf, in barba a quello che l'attrice aveva dichiarato anni fa.