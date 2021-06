Temptation Island, tromba d'aria interrompe le riprese: «Ci siamo aggrappati agli alberi per non volare»

Temptation Island parte il 30 giugno su Canale 5, ma la bufera è già cominciata. Nel vero senso della parola. Una tromba d'aria, infatti, si è abbattuta ieri sull'Is Morus Realis - la location in Sardegna dove viene girato il reality - costringendo coppie, conduttore e troupe a interrompere le riprese. A raccontare l'accaduto è stata Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island, che attraverso le sue Instagram stories ha descritto la tempesta che ha colpito il villaggio: «Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d'aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare».

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Temptation Island, ecco le sei coppie e i loro... SPOILER Temptation Island 2021, ecco i concorrenti: svelate le prime... CANALE 5 Temptation Island, Claudia e Ste sono la prima coppia: «Il... TELEVISIONE Temptation Island 2021, quando andrà in onda? La data e...

Temptation Island, ecco le sei coppie e i loro "tormenti": si parte il 30 giugno su Canale 5, conduce Filippo Bisciglia

L'autrice ha poi rassicurato tutti sulla buona riuscita del programma, nonostante il maltempo: «Abbiamo finito alle quattro di notte, c'ho un gran sonno ragazzi! C'è un tempo orrendo quest'anno: c'è afa, non c'è il sole. Però il programma sta andando benissimo». L'imprevisto non ha quindi rallentato le riprese, con il programma pronto ad andare regolarmente in onda a partire dal 30 giugno su Canale 5.