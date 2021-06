Temptation Island, Claudia e Ste sono la prima coppia: «Il nostro matrimonio rinviato a causa del Covid»

Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island. La data della prima puntata non è stata ancora annunciata, ma su Canale 5 è andato in onda uno spot che rivela l'identità della prima coppia in gioco. Si tratta di Claudia e Ste, fidanzati da 4 anni e mezzo e vogliosi di mettersi alla prova dopo il rinvio del loro matrimonio a causa del Covid. «Avevamo fissato la data del matrimonio per il primo agosto del 2020 - spiega il ragazzo nello spot -, ma con la pandemia abbiamo dovuto rimandare».

Claudia, 26 anni, chiarisce: «Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure». Dal canto suo Ste sembra non avere dubbi: «Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla». Temptation Island, secondo le anticipazioni, dovrebbe debuttare quest'anno su Canale 5 il 30 giugno. A differenza della scorsa estate ci sarà una sola edizione, quella condotta da Filippo Bisciglia, senza distinzioni fra coppie vip e nip.