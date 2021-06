Temptation Island 2021: svelate le prime coppie. Ecco chi sono. Attesa quasi terminata per il docu reality di canale 5 che verrà condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia. Dagli account social del programma arrivano i primi spoiler e per ora sembra essere confermato il filone "non- VIP".

Claudia e Ste sono la prima coppia: «Il nostro matrimonio rinviato a causa del Covid»

Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto Temptation Island 2021 dovrebbe partire mercoledì 30 giugno. Al timone, anche per questa edizione, ci sarà Filippo Bisciglia che guiderà le neo coppie nel viaggio dei sentimenti.

Gli account social di Temptation Island 2021 hanno svelato le prime due coppie, si tratta di gente comune, a conferma, almeno Per ora che non ci sarà un versione VIP, ma come sempre in corso tutto può succedere.

TEMPTATION ISLAND 2021 - LE COPPIE

La prima coppia è quella di Claudia e Ste: insieme da quattro anni e mezzo ed è Claudia a scrivere al programma. «Avevamo fissato la data del matrimonio per il primo agosto del 2020 - spiegato Stefano -, ma con la pandemia abbiamo dovuto rimandare». A scrivere al programma è stata Claudia, 26 anni, che ora nutre dei dubbi. «Con l'arrivo del matrimonio ho delle paure», che il suo Ste vuole fugare.

La seconda coppia è quella formata da Valentina e Tommaso: stanno insieme da quasi due anni, lui ha 19 anni in meno di lei e si dichiara innamoratissimo. È lei che scrive al programma a causa della “gelosia ossessiva” di lui. «Sono Valentina, ho quasi 40 anni e da un anno e sette mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me. C’è un incastro perfetto anche dal punto di vista passionale. Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica. Sostanzialmente io non posso fare nulla».

«Sono innamoratissimo di Valentina - replica Tommaso - Io mi sono scelto una moglie, non una ragazza. Devi fare la moglie, non è che perché ho 20 anni allora ti diverti».