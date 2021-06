Con l'estate, torna l’appuntamento televisivo di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno la trasmissione di Canale 5 sarà uno dei punti di forza del palinsesto estivo, attesissima dal pubblico che vuole assistere alle nuove diatribe che nasceranno tra i concorrenti che si metteranno in gioco sull’isola delle tentazioni. Intanto, sono iniziate ufficialmente le registrazioni del reality show, ma per la messa in onda bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Temptation Island rivelano che quest’anno saranno 6-7 le coppie che si metteranno all’azione nel cast del reality show di Canale 5.

A confermarlo è stata la stessa autrice del programma, Raffaella Mennoia in una recente intervista, dove ha svelato che anche questa volta saranno proprio le coppie le protagoniste indiscusse del programma campione di ascolti.

Isola dei Famosi, mistero sull'identità di Akash: ha usato un nome diverso in ogni apparizione televisiva

Filippo Bisciglia

L’autrice poi, non ha escluso a priori che possano esserci dei personaggi già noti al grande pubblico nel cast di questa edizione, un po’ come era successo già per alcune edizioni del passato.

Lo scorso lunedì c’è stato il primo ciak ufficiale e, come da tradizione, le registrazioni del reality show delle tentazioni andranno avanti per 21 giorni.

Fin dalla prima puntata, il reality show promette scintille, dato che alcune delle coppie in gara sono state definite “particolarmente frizzanti” dagli addetti ai lavori di questa edizione. Le anticipazioni riguardanti la programmazione del reality condotto da Filippo Bisciglia rivelano che la prima puntata (salvo cambiamenti di palinsesti dell’ultimo minuto) è prevista per il prossimo mercoledì 30 giugno. Questa, però, non sarà la collocazione definitiva di Temptation Island 2021, dato che dalla seconda puntata in poi è previsto il primo cambio programmazione.

Il programma, infatti, lascerà il mercoledì per approdare di lunedì sera, in quella che è la collocazione storica da quando va in onda nell’estate della rete ammiraglia Mediaset.

«Dico che se parliamo di amore, parliamo di Temptation Island. Se parliamo di attrazione fisica, parliamo di altri programmi. Quelli che ho visto io non parlano di amore ma di attrazione. Spesso si vincono dei soldi», ha raccontato il conduttore, Filippo Bisciglia che è pronto a raccontare le emozioni dei falò delle fidanzate e dei fidanzati che tengono con il fiato sospeso i telespettatori.

Davide Basolo

Nessun nome, tuttavia, sulle coppie mentre spunta quello del primo tentatore. Secondo alcuni, potrebbe esserci Davide Basolo, ex corteggiatore di Uomini e Donne che, nella scorsa edizione, ha conquistato il pubblico del programma di Maria De Filippi corteggiando Giovanna Abate con una maschera sul viso, tolta solo quando si stava avvicinando il giorno della scelta.

Rosalinda Cannavò

Tra i tanti rumors circolati in rete, si vociferava che tra le coppie vip di questa edizione ci sarebbero potute essere due coppie provenienti dal GF Vip: Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi, ma entrambe le coppie hanno smentito.

Recentemente a candidarsi è stata anche un’ex naufraga, Vera Gemma, che parteciperebbe con il suo fidanzato Jeda. In più, anche Guenda Goria, in un’intervista, ha ammesso che parteciperebbe volentieri al programma, mentre il suo fidanzato, Mirko Gancitano, ha espresso i suoi dubbi in merito.

Conduttore, come detto anche quest’anno Filippo Bisciglia mentre salta la presenza di Alessia Marcuzzi che ha presentato la versione Vip lo scorso anno. La Marcuzzi ha espresso la sua delusione in merito alla questione, affermando che nonostante non sia una che si aggrappa ai programmi, Temptation Island è un format che le si addice molto, in quanto le piace ascoltare le storie degli altri ed esserne partecipe.