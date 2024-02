Coppie social in crisi, come riconoscere e spiegare i segnali digitali alla fine di un amore

Giovedì 22 Febbraio 2024, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 16:00

Chiara Ferragni e Fedez, soprattutto con le ultime notizie sulla loro relazione, ci trasportano all'interno di un mondo nuovo. Una volta il gossip si viveva sulle pagine specializzate di alcuni settimanali (di carta), oggi le liti dei personaggi pubblici entrano direttamente nei nostri cellulari. In un'epoca in cui la vita privata sembra sempre più intrecciata con il mondo digitale, i comportamenti delle coppie sui social media diventano dunque oggetto di curiosità e, a volte, ci spingono a porci alcune domande. Dai messaggi criptici sulle stories, alle dinamiche del "follow" e "unfollow" durante i conflitti, fino alla gestione pubblica delle separazioni: ci sono numerosi aspetti che riflettono l'evoluzione delle relazioni amorose all'intero del contesto digitale.

Per comprendere meglio questi fenomeni, abbiamo rivolto alcune domande a uno psicologo, cercando di esplorare le motivazioni dietro a questi comportamenti e di offrire una prospettiva professionale su come le coppie possono affrontare, con i giusti strumenti, il delicato equilibrio tra vita privata e pubblica sui social network. Marco Naman Borgese è uno psicologo e psicoterapeuta, attivo sulla sua pagina Instagram @tunonhaibisognodellopsicologo, e insieme a lui abbiamo provato a dare alcune risposte ai quesiti più comuni attorno agli amori... digitali.

Ferragnez separati, cosa succede al patrimonio? Dalla nuova casa extra lusso a Milano (intestata a lei) alle società

Come affrontare una separazione pubblicamente sui social?



Affrontare una separazione sui social sembrerà qualcosa di lontano ma in realtà può riguardare nel piccolo tutti noi. Sappiamo che ci sono alcuni personaggi famosi che interrompono la loro relazione pubblicamente ma anche nell'ambito privato, alla fine, queste dinamiche ci coinvolgono. È qualcosa da cui non possiamo più fuggire per cui ci sono delle buone regole che ogni psicologo, ogni terapeuta, passa alle proprie persone e sicuramente una di quelle che io comunico sempre è quella di considerare non l'azione solo per l'effetto immediato che produce ma anche le conseguenze che potrà produrre a lungo termine. Nel momento in cui io pubblico una frase che in qualche modo fa riferimento al partner con cui ho chiuso, magari che sia un po' sbilanciata, un pochino troppo prepotente, che sveli troppo di quello che è stato, mi devo sempre porre la domanda: fra un mese, un anno, 6 mesi, sarò contento di aver postato, di aver dato questa parte così intima di me al grande pubblico?

Come interpretare alcuni specifici comportamenti sui social?

Il mondo dei social ha tutta una "propria" comunicazione. Alcune volte il non detto, il faccio "A" perché trasmetto "B", diventa un po' la chiave. Quindi non è così difficile che ci siano comportamenti del tipo "ci siamo lasciati ma continuo a mettere like a tutte le tue storie". Tutto questo va un po' ad alimentare il dubbio, la nostra relazione è finita ma comunque ti voglio far arrivare l'idea che potremmo tornare insieme.

Perché le persone tendono a inviare messaggi criptici piuttosto che affrontare la discussione apertamente e privatamente?

C'è un mescolamento come abbiamo detto in precedenza fra l'ambito privato e pubblico, quindi in parte "io sono anche quello che mostro agli altri" e quindi in quel caso "non so dire fino in fondo se alla base c'è una strategia". L'idea di affrontare alcuni argomenti dietro uno schermo, che poi anche alla base dei principi di odio degli haters, ci "aiuta" in qualche modo perché è più facile poter manifestare alcuni messaggi protetti da uno schermo. Sembrerà assurdo ma è più facile raccontare parti private di noi a qualcuno che conosciamo magari virtualmente piuttosto che farlo al nostro caro amico.