Terra amara, oggi doppia puntata: dalle dimissioni di Uzum al rapimento di Zuleyha, le anticipazioni

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 22 febbraio, a cui si aggiungerà anche il consueto appuntamento del giovedì sera, in prima serata sempre su Canale 5.

Le anticipazioni della mattina

Nell'episodio pomeridiano di Terra amara, in onda come sempre alle 14.10, Sermin e Fusun, in procinto di andare a Mersin in vacanza, si recano da Colak per offrirgli una sospetta solidarietà.

Vahap vorrebbe punire Betul per il furto del film che l'uomo ha montato ad arte contro Fikret per accusarlo di traffico di droga, ma Betul lo raggira promettendogli una serata galante.

Le anticipazioni della sera

Nell'episodio serale, trasmesso sempre da Canale 5, Cetin piange sulla tomba della sua amata Gulten e sembra non riuscire a dare più un senso alla sua vita. Intanto, alla villa, Uzum si sta riprendendo dall'incidente e Hakan va a trovarla portandole un regalo. Anche Fikret si reca alla villa e si stupisce di trovarci Hakan: è convinto, infatti, che l'uomo controlli da vicino tutti gli spostamenti di Zuleyha e confida a Cetin i propri sospetti. Zuleyha riceve una telefonata da Ekrem che l'avverte di un grave incidente occorso al mulino; la donna si mette subito in macchina per raggiungere il luogo, ma viene rapita da Ozhan ed Erdil e portata da Colak.