Stasera in tv lunedì 5 luglio su La7, «The Interational»: curiosità e trama del film con Naomi Watts

Lunedì 5 Luglio 2021, 10:48

Stasera in tv andrà in onda su La7 alle 21:15 il film «The International» del 2009. Ottavo lungometraggio diretto dal regista tedesco Tom Tykwer. La pellicola è uscita negli Stati Uniti d'America il 20 febbraio 2009, mentre in Italia è stata distribuita il 20 marzo 2009.

La trama

Spy story di stampo classico. L'agente dell'Interpol Louis Salinger, interpretato da Clive Owen è in piedi, sotto una pioggia battente, e osserva il suo compagno Thomas Schumer, interpretato Ian Burfield che, dall'altra parte della strada, sale su una macchina. L'Interpol ha bisogno di notizie sicure sulla International Bank of Business & Credit, che, secondo alcune fonti, starebbe trattando un acquisto di missili dalla Cina. Schumer propone a Clement, in cambio di protezione, di essere l'informatore che l'agenzia sta cercando. Dall'altra parte dell'oceano il procuratore distrettuale Eleanor Whitman, interpretata da Naomi Watts cerca, inutilmente, di contattare Salinger.

Curiosità

Le riprese sono iniziate a Berlino il 10 settembre 2007, per poi continuare a Milano, New York e Istanbul. Sono stati coinvolti anche attori italiani come Luca Barbareschi, Alessandro Fabrizi, Luca Calvani e Giorgio Lupano. Presente in un piccolo cameo del film anche l'ex presidente dela regione Lombardia Roberto Formigoni.

