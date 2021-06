Stasera in Tv, in onda su Rai2 “Paradise Beach-Dentro l'incubo”: trama e curiosità

“Paradise Beach - Dentro l'incubo” è il thriller proposto per questa sera in Tv da Rai2. Di genere drammatico il film americano è uscito nel 2016 e vede come attori protagonisti Blake Lively (la Serena della serie Gossip Girl), Óscar Jaenada e Angelo Josue Lozano Corzo.

Trama

Una spiaggia da sogno e un mare cristallino: è qui che Nancy, surfista e studentessa di Medicina, decide di passare un po' di tempo. In questo luogo, non lontano da Tijuana, in Messico, ci andava spesso anche sua madre, morta di cancro, quando era incinta di lei. Qui, Nancy incontra due surfisti e trascorre la giornata con loro. Quando si fa sera, la ragazza decide di passare un po' di tempo da sola con se stessa, a giocare con i delfini. Ben presto, però, si accorge che i delfini non sono gli unici a nuotarle attorno.

Curiosità

“Paradise Beach – Dentro l’incubo” è stato girato in parte al largo della Gold Coast in Australia. Altre riprese sono state realizzate in un gigantesco serbatoio d’acqua. Inoltre l'attrice Blake Lively era incinta del suo secondo figlio durante le riprese. A spingerla ad accettare la parte sarebbe stato il lavoro di suo marito Ryan Reynolds nel film analogamente minimalista Buried – Sepolto (2010). L’attrice ha detto: «È stato uno dei motivi per cui ho voluto fare questo film così tanto, perché so quanto sia stato difficile per lui, ma anche quanto sia stato gratificante». Jaume Collet-Serra ha collaborato con il dipartimento artistico per la progettazione dello squalo. «Sono giunto alla conclusione che lo squalo doveva essere femmina», ha detto il regista. «Le femmine sono leggermente più grandi e hanno grandi cicatrici da accoppiamento, visivamente sono più spaventose, in quanto sono più protettive». Realizzare lo squalo ha impiegato migliaia di ore di ricerca, quindi la troupe del film ha guardato ogni episodio della serie tv Shark Week per avere un’idea di come creare lo squalo.