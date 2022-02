Stasera in tv, oggi martedì 22 febbraio su Italia 1 «La fabbrica di cioccolato»: curiosità e trama del film con Johnny Depp diretto da Tim Burton

Stasera in tv, martedì 22 febbraio, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «La fabbrica di cioccolato», del 2005. Remake del film del 1971, vede nei panni di Willy Wonka un coloratissimo Johnny Depp. Regia di Tim Burton.

Trama

Willy Wonka, eccentrico milionario, detiene l'assoluto predominio del mercato della cioccolata. Eppure, per tutto questo tempo, nessuno ha mai visto operai entrare o uscire dalla fabbrica. Nessuno, d'altro canto, può affermare di aver visto lo stesso Willy Wonka. Il lungo silenzio viene interrotto da un improvviso annuncio: Wonka aprirà il suo regno di cioccolata e svelerà ogni suo segreto a cinque bambini vincitori di una sorta di lotteria. Tra i fortunati c’è Charlie Bucket, ragazzino di buon cuore proveniente da una famiglia molto povera.

Curiosità

Delle 110mila caramelle realizzate per il film, soltanto 1850 sono reali, mentre tutto il resto è di plastica. Ecco perché non sono andate sprecate. Per la produzione dei dolciumi, la produzione aveva siglato un accordo con la Nestlè.

Per il ruolo di Willy Wonka vennero fatti diversi provini prima di arrivare a scegliere Johnny Depp. Furono numerosi i nomi scartati, tra cui quelli di Jim Carrey, Nicholas Cage, Michael Keaton, Christopher Walken e Robin Williams. I produttori espressero il desiderio di ingaggiare Robert De Niro ma Tim Burton, il regista, pretese Depp.