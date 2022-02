Salone delle Meraviglie 5, a Napoli arriva anche un'influencer: ecco chi è

Il Salone delle Meraviglie 5 torna martedì 22 febbraio su Real Time (Canale31), con due nuovi imperdibili appuntamenti, alle 22:40 e alle 23:10. Federico Fashion Style ci apre le porte dei suoi saloni di bellezza, lo storico di Anzio e il nuovo strepitoso negozio nella bellissima Napoli. Qui ad attenderlo una schiera di nuove, veraci ed esigentissime frequentatrici, che da tempo attendevano l’arrivo di Federico nel capoluogo partenopeo, armato di tutta la sua creatività! Tra pieghe, nuvole di lacca, colorazioni ultra-contemporanee frutto di “tecniche” innovative e sempre più estrose, e le mille storie quotidiane che si intrecciano tra le varie postazioni, al Salone non ci si annoia mai!

Martedì ospite l'influencer Francesco Chiofalo

Nella puntata di martedì mentre Federico e Letizia fanno colazione, arriva un grosso pacco da Dubai: al suo interno ci sono le stoffe e i ricami che Federico ha comprato per impreziosire le sue giacche. Quando arriva al salone lo attende il suo primo cliente: l’influencer e personal trainer Francesco Chiofalo che ha deciso di fare una colorazione alla moda, il silver age. La sua presenza agiterà gli animi di molte signore, specialmente Patty e Tatiana. Da Bari arriva per Federico Daniela, impiegata di banca con una grande passione per i gatti, al punto che ha studiato per diventare “psicologa dei gatti”. Si definisce il terrore dei parrucchieri e sogna un riccio-biondo alla Marylin Monroe. Insieme alla sorella Gemma daranno vita a divertenti battibecchi. Quando a fine giornata, Federico accompagna alla porta Francesco, tutte le donne del salone vogliono farsi una foto con lui: che abbia trovato per una volta qualcuno che gli ruba la scena?

Nel secondo episodio Federico incontra Carmelina

Nel secondo episodio, in onda questa settimana: Federico è assorto nei suoi pensieri. Se ne sono accorti tutti, perfino la zia Edda che si trova nel salone per sistemare i capelli in vista di un’importante cerimonia. La zia tenta di carpire dal nipote cosa lo assilla. Federico è pieno di dubbi: cambiare salone è una scelta importante e teme di fare il passo più lungo della gamba. Per fortuna la sua famiglia sa dargli il giusto supporto e riesce a partire per Napoli più sereno. Lì lo aspetta Carmelina, una simpatica casalinga di 70 anni, nata a cresciuta al Vomero, che dà tanto aspettava l’arrivo di Federico nel suo quartiere. Come la stupirà il nostro stylist?