Stasera in tv, oggi martedì 5 ottobre su Rai 5 «Era mio padre»: curiosità e trama del film con Tom Hanks

Martedì 5 Ottobre 2021, 15:00

Stasera in tv, martedì 5 ottobre, andrà in onda su Rai 5 alle 21:15 il film «Era mio padre» del 2002. Secondo lungometraggio del regista statunitense Sam Mendes. Tra i protagonisti Jude Law, Tom Hanks e Paul Newman.

La trama

Michael Sullivan, interpretato da Tom Hanks, gangster dell'Illinois è conosciuto da tutti come l'Angelo della Morte'. E però anche un marito affettuoso e un padre amorevole. Quando questi due mondi si scontrano, Michael deve decidere se proteggere il figlio, unico superstite della sua famiglia, a discapito della propria vita.

Curiosità

Candidato ai Premi Oscar del 2003 per Migliore fotografia, al miglior attore non protagonista a Paul Newman, alla miglior colonna sonora, alla migliore scenografia a Nancy Haigh, al miglior sonoro e al miglior montaggio sonoro a Scott Hecker, vinse il premio per la miglior fotografia. Basato sull'omonima opera a fumetti di Max Allan Collins nel film vi è l'ultima apparizione cinematografica di Paul Newman.

