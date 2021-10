Amici 2021, Veronica Paperini nella bufera: l'ex marito Fabrizio Prolli difende l'insegnante sui social

Lunedì 4 Ottobre 2021, 16:45

Amici 21 Veronica Paperini nella bufera: l'ex marito Fabrizio Prolli difende l'insegnante sui social. Dopo le siue scelte nell’ultima puntata di Amici 21, l'insegnante di ballo e coreografa è stata duramente attaccata sui social. L'ex marito della Paperini, anche lui affermato ballerino e coreografo italiano, è intervenuto in prima persona per difendere la sua ex.

