Stasera in tv, oggi martedì 5 ottobre su Iris «Pat Garrett e Billy the Kid»: curiosità e trama del film con James Coburn

Martedì 5 Ottobre 2021, 15:01

Stasera in tv, martedì 5 ottobre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Pat Garrett e Billy the Kid» del 1973. Nono lungometraggio del regista statunitense Sam Peckinpah. Tra i protagonisti Richard Jaeckel, James Coburn e Kris Kristofferson.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Gf Vip, la lettera a Bortuzzo dell'ex fidanzata Federica IL CASO Amici 2021, Veronica Paperini nella bufera CANALE 5 Gf Vip, regia lascia microfoni aperti per errore TELEVISIONE Domenica In, Parietti risponde così a Malgioglio TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La trama

La pellicola è l'ultimo western di Sam Peckinpah che racconta dell’amicizia tra Pat Garrett, interpretato da James Coburn e Billy Kid, interpretato da Kris Kristofferson, e della sua tragica fine: i due decidono infatti di intraprendere strade opposte che li porteranno inevitabilmente allo scontro. Al film si accompagnano le musiche di Bob Dylan (anche in veste di attore), tra cui la bellissima “Knockin' on Heaven's Door”.

Gf Vip, regia lascia microfoni aperti per errore: «Massa di imbecilli e cerebrolesi». Concorrenti increduli

Curiosità

Il film avrebbe dovuto essere diretto in origine da Monte Hellman che aveva già diretto l'acclamato road movie «Strada a doppia corsia». Sam Peckinpah venne convinto dall'attore James Coburn che desiderava recitare il ruolo del leggendario sceriffo Pat Garrett. Peckinpah accettò volentieri nella speranza di segnare un nuovo corso nella storia dei film western e di continuare la rilettura del genere western che aveva intrapreso con «Il mucchio selvaggio» e «Sfida nell'Alta Sierra».

Dopo aver inizialmente pensato all'attore Bo Hopkins per il ruolo di Billy the Kid, Peckinpah optò per il famoso cantante country Kris Kristofferson. Oltre a recitare la parte del giovane fuorilegge, Kristofferson avrebbe coinvolto nella pellicola il cantante Bob Dylan, inizialmente per scrivere la colonna sonora iniziale del film; scrisse poi l'intera colonna sonora ed ebbe anche una parte come attore. Uno dei pezzi della colonna sonora del film è «Knockin' on Heaven's Door» che sarebbe diventato un classico della musica rock.

Amici 2021, Veronica Paperini nella bufera: l'ex marito Fabrizio Prolli difende l'insegnante sui social