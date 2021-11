Stasera in tv, oggi mercoledì 3 novembre su Rai 4 «Captive State»: curiosità e trama del film con Ashton Sanders

Stasera in tv, mercoledì 3 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Captive State» del 2019. Quinto lungometraggio diretto dal regista inglese Rupert Wyatt. Tra i protagonisti Ashton Sanders, Ashton Sanders e Jonathan Majors.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake TELEVISIONE Cartabianca, Corona d'accordo con Meloni su Richard Gere TELEVISIONE Televisione addio, solo il 40% degli italiani davanti allo...

La trama

Chicago, giorni nostri. In seguito a un’invasione aliena che promette di cambiare il corso della storia, la città è sotto legge marziale. La famiglia Drummond, padre, madre e due figli, Gabriel e Rafe, cerca di mettersi in salvo. Ma la fuga finisce in tragedia lasciando i due ragazzini orfani. Trascorrono nove anni. Gabriel vivacchia come tanti, sognando la libertà ma sottomesso al nuovo governo, fatto di controlli, imposizioni, restrizioni e tanta propaganda. Di Rafe non ha notizie da anni. Lo crede morto. Non è così. Rafe vive da tempo nell’ombra, leader della resistenza che cerca di opporsi agli invasori.

Curiosità

Le riprese del film iniziarono il 15 febbraio 2017 a Chicago. Il budget del film è stato di 25 milioni di dollari. Il primo trailer del film viene è stato diffuso il 13 settembre 2018. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi il 15 marzo 2019, mentre in quelle italiane dal 28 marzo.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»