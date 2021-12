Stasera in tv, oggi mercoledì 22 dicembre su Rai 1 «Pinocchio»: curiosità e trama del film con Roberto Benigni

Stasera in tv, mercoledì 22 dicembre, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Pinocchio» del 2019. Decimo lungometraggio diretto dal regista italiano Matteo Garrone. Tra i protagonisti Rocco Papaleo, Roberto Benigni e Federico Ielapi.

La trama

Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, l'Omino di burro, il Tonno e la Balena. Tutti i personaggi del celebre capolavoro di Collodi, nessuno escluso, tornano sul grande schermo nel nuovo arrangiamento di Pinocchio. Il film porta la firma di Matteo Garrone e vede come protagonisti Roberto Benigni nei panni del falegname Geppetto e il piccolo Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia. Un'avventura adatta a tutta la famiglia, realizzata con grande realismo. I personaggi e le creature fantastiche sono infatti portate in scena grazie ad una combinazione di trucco prostetico ed effetti digitali.

Curiosità

La pellicola è stata annunciata Il 24 ottobre 2016 e inizialmente Toni Servillo avrebbe dovuto interpretare padre di Pinocchio, Geppetto. Due anni dopo però nell'ottobre 2018, fu annunciato che Geppetto sarebbe stato interpretato da Roberto Benigni (che aveva interpretato Pinocchio in un precedente adattamento diretto da lui stesso).

Il film è una co-produzione Italia-Francia-Inghilterra dal budget di 11 milioni di euro. Le riprese sono iniziate il 18 marzo 2019 per 11 settimane in Toscana, presso la Tenuta La Fratta, nel Lazio e Puglia.

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 19 dicembre 2019. Dal 18 marzo 2020 il film è distribuito in Francia, mentre nel regno Unito e in irlanda a partire dal 14 agosto 2020. Negli Stati Uniti e in Canada, il film è stato distribuito in circa duemila schermi il 25 dicembre 2020.

