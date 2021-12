Gf Vip, Soleil mette un cuscino sotto le lenzuola: cosa è accaduto nella notte con Alessandro?

Alessandro Basciano è entrato da appena una settimna ma già sta facendo molto parlar di sè. Sia dentro che fuori la casa l fascino del ragazzo non è passato inosservato e nonostante in molti pensino che lui sia entrato con la strategia ben precisa di crearsi una relazione all'interno del loft di Cinecittà, Basciano va avanti senza feni con Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Ha confessato che tra le due preferisce Sophie, che però sarebbe impegnata con Gianmaria, ma si mette a letto con Soleil. L'influencer per tenerlo a distanza ha messo un cuscino divisorio tra loro sotto le coperte. Alessandro però non ci ha pensato due volte e ha tolto subito il separè. Quanto resisterà anche l'ex di Uomini & Donne alle advance di Basciano?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

