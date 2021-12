Gf Vip, Barù Gaetani (nipote di Costantino Della Gherardesca) nuovo concorrente: ecco chi è

Stasera al Gf Vip, due nuovi ingressi. Alfonso Signorini dopo l'annuncio del prolungamento del programma fino a marzo 2022, è a caccia di nuovi concorrenti. Stasera a varcare la porta rossa saranno Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani, il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona. Barù, discendente di una famiglia nobile è nipote di Costantino Della Gherardesca ed è famoso al pubblico televisivo per aver preso parte a trasmissioni culinarie e non solo. Il suo soprannome Barù è “opera” del padre perchè a detta sua è «una nuova specie di essere vivente». Diventato famoso su Instagram negli anni è diventato food influencer. Sul suo profilo, che vanta già prima dell'ingresso nel reality 37mila follower, si definisce "Buongustaio. Food and wine consultant". Tra un piatto e l'altro non mancano nel suo profilo foto provocanti.

Barù, ecco chi è il nuovo vippone

Con lo zio Costantino, oltre alla partecipazione a Pechino Express, hanno condiviso gli studi in un colleggio in Svizzera poi Barù si è tasferito, insieme alla madre e alla sorella, negli Usa. Qui ha frequentato l'Università di San Diego dove si è laureato in storia, ma poi, durante un viaggio in Argentina nel 2006, si è specializzato in enologia. Poi in lavoro in alcune tra le cantine più importanti italiane. Dopo la sua esperienza a Pechino Express, Barù conquista il pubblico ed è stato scelto come ospite fisso in alcuni programmi televisivi da Quelli che il Calcio a Detto Fatto. Poi la sua strada si è direzionata verso il food e barù ha condotto Gira L'Italia con Paolo Senesi per poi diventare giudice di Cuochi e Fiamme attualmente conduce un Tg di food news.

La vita privata

Molti i flirt famosi per Barù. Il primo con la conduttrice Victoria Calbello, con cui è finita nel 2013, fino all'eclatante love story con Maria Carla Boscono, top model oggi 41enne (di recente paparazzata con Stefano De Martino). Intanto dal suo profilo Instagram le fan sono impazzite di gioia e si dicono pronte a seguirlo in questa nuova avventura televisiva.