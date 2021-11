Stasera in tv, oggi giovedì 11 novembre su Italia 1 «Jack Reacher - Punto di non ritorno»: curiosità e trama del film con Tom Cruise

Stasera in tv, giovedì 11 novembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Jack Reacher - Punto di non ritorno» del 2016. Dodicesimo lungometraggio del regista statunitense Edward Zwick. Tra i protagonisti Cobie Smulders, Tom Cruise e Aldis Hodge.

Adattamento cinematografico del romanzo del 2013 «Punto di non ritorno» scritto da Lee Child ed è il sequel del film del 2012 «Jack Reacher - La prova decisiva».

La trama

Tom Cruise torna nei panni di Jack Reacher nel sequel del film «Jack Reacher - La prova decisiva». Il maggiore dell'esercito Susan Turner, a capo della vecchia unità investigativa di Reacher, è misteriosamente scomparsa. Molto presto Reacher scopre che è stata ingiustamente accusata di spionaggio e arrestata e lui, consapevole dell'innocenza della donna, deve fare di tutto per aiutarla. Per il nostro eroe si tratta di fare luce sulla verità dietro una grande cospirazione del governo al fine di proteggere i loro nomi e riportare a casa la pelle. In fuga come un fuggitivo dalla legge, Reacher finisce per scoprire un potenziale segreto del suo passato che potrebbe cambiare la sua vita per sempre. Torna sul grande schermo il celebre personaggio di narrativa creato da Lee Child e protagonista di numerosi romanzi.

Curiosità

Il primo trailer è stato diffuso il 22 giugno 2016, seguito dalla versione italiana. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 ottobre 2016 e dal 20 ottobre in quelle italiane.

Il film ha incassato 161 milioni di dollari complessivamente al botteghino in tutto il mondo.

