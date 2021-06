Stasera in tv su Rete4 martedì 22 giugno, «Se mi lasci non vale»: trama e curiosità del film

Stasera in tv andrà in onda su Rete4 il film «Se mi lasci non vale» del 2016 di Vincenzo Salemme. Vincenzo e Paolo sono stati entrambi lasciati dalle rispettive compagne ed una sera i due uomini si incontrano in un locale e diventano amici. Passano i giorni, ma la delusione sentimentale continua a far male e non accenna ad alleviarsi. Vincenzo a un certo punto smettere di stare male l'unica cosa da fare è vendicarsi.

Curiosità

Vincenzo Salemme torna dietro e davanti la macchina da presa, e si occupa anche della sceneggiatura di questo film. Al fianco del comico napoletano nel cast ci sono Paolo Calabresi, che ricordiamo nelle serie tv "Boris" e apparso in sala ne "La corrispondenza", Tosca D'Aquino, in sala nel 2015 con "Non c'è 2 senza te", Carlo Buccirosso, che nel 2015 ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per "Noi e la Giulia", e Serena Autieri, di recente in sala in "Si accettano miracoli"(2015).

