Stasera in tv su Italia 1 “Il Cosmo sul Comò”: trama e curiosità del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

“Il Cosmo sul Comò” con Aldo, Giovanni e Giacomo è il film scelto da Italia 1 per stasera in tv. La settima pellicola del trio comico diretta da Marcello Cesena è divisa in quattro episodi a cui fa da cornice la storia del sedicente Maestro orientale Tsu'Nam. L'uomo, cieco, è sempre seguito dai suoi fedelissimi discepoli Pin e Puk. Il maestro è solito meditare ed esprimere continuamente "pillole di saggezza" all'ombra di un Ginkgo biloba. Quando lo fa percuote un potente gong (il Sacro Gong della Saggezza) che provoca ogni volta delle catastrofi (valanghe o eruzioni vulcaniche).

APPROFONDIMENTI PROGRAMMI TV Stasera su Rai1 Euro 2020: Italia-Svizzera PROGRAMMI TV Stasera in tv su Rai2 “Pretty Little Stalker”

Trama episodi

In Milano Beach i tre attori saranno alle prese con le vacanze familiari e le utopiche partenze intelligenti, ne L'autobus del peccato invece troviamo un prete, Giacomo, alle prese con un sagrestano ladrone Giovanni che si frega i soldi delle offerte per comprarsi la moto dei suoi sogni; amico dei due è Beniamino (Aldo), innamorato della commessa di un negozio di articoli per animali domestici, al punto che, pur di vederla, va al negozio e compra biscotti per cani e un pesce rosso, non riuscendo mai a dichiararsi alla ragazza. Il terzo episodio Temperatura Basale vede protagonisti Giacomo e l'attrice Sara d'Amario, che cercano in tutti i modi di avere un figlio. Questo causa diversi inconvenienti e porta la coppia a recarsi da due dottoresse e da un luminare indiano che pratica la medicina ayurvedica. Piccola digressione fantastica con Falsi prigionieri che visita il potteriano castello di Hogwarts con i suoi ritratti viventi.

Curiosità

Al film hanno partecipato diverse guest star nei vari episodi tra cui le vere figlie di Giovanni nell’episodio Milano Beach; la moglie di Aldo Silvana Fallisi; la cugina di Marina Massironi, Cinzia Massironi, nell’episodio Milano Beach. Inoltre vengono omaggiati gli sketch di Sensualità a Corte,con la presenza del dipinto animato di Jean Claude in uno degli episodi.