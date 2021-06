Stasera in tv su Italia1 martedì 22 giugno, «Hunger Games»: trama e curiosità del film

Stasera in tv su Italia1 andrà in onda il film Hunger Games, primo capitolo della fortunata saga fantasy post-apocalittica. Ogni anno, in ogni distretto, vengono sorteggiati due ragazzi per parteciparvi. Scopo del gioco? Sopravvivere e, nel farlo, eliminare gli altri concorrenti. Quando a essere scelta come rappresentante femminile del Distretto 12 è la sua giovane sorella Primrose, Katniss non può restare a guardare e si offre volontaria per prendere il suo posto. Posta di fronte a temibili avversari, la ragazza dovrà cercare in se stessa la forza per sopravvivere. Al suo fianco combatterà l'aitante Peeta.

Il primo capitolo

Gran successo al botteghino, la pellicola si ispira all'omonimo romanzo di Suzanne Collins. Alla regia Gary Ross. All'epoca della sua uscita il film è stata accolto in maniera molto positiva ed è stato il primo di una saga lunga altri 3 film. Il primo film è stato premiato agli MTV Movie Awards come Migliore performance maschile e femminile e per Migliore combattimento e trasformazione su schermo.